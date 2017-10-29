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Fenerbahçe'nin yıldızı Süper Lig ekibine mi gidiyor ?

Bursaspor Kulübü Teknik Direktörü Paul Le Guen yayıncı kuruluşa flaş açıklamalarda bulundu

29 Ekim 2017 Pazar 01:45
Fenerbahçe'nin yıldızı Süper Lig ekibine mi gidiyor ?

Transfer isteyip istemediği sorusuna PaulLe Guen “Stancu sezon başından beri goller atıyor ve onun performansından oldukça mutluyum.

Kubilay ve Deniz gibi farklı seçeneklerimizin olduğunu da düşünebiliriz. Ben devamlı transfer, transfer ve transfer diye konuşan bir hoca değil idmanlar yaptığımız gözlemleyebilirsiniz. Transfer yapmadan önce doğru şekilde sayımızı azaltarak bir şeyler düşünebiliriz.” dedi.

Batalla’nın Bursaspor’da son sezonu olabileceğini ve Furkan Soyalp’ın bu sezon gösterdiği gelişim ile ilgili soruya  Fransız hoca şöyle cevap verdi.

Takıma gelen oyunculara en iyi ortamı sağlamak benim görevim. Batalla ile Furkan arasında hala çok büyük bir fark var. Furkan yaptığı çalışm farkı kapatmaya çalışıyor. Bu normal çünkü Batalla ‘dev’ bir oyuncu ve kim olursa olsun onun yerini doldurmak çok kolay olmayacak. “

‘Bursa şehrine alıştınız mı?’ sorusuna Le Guen “Ben Bursa’ya geldiğimden beri tesislerden çok dışarıya çıkamadım ama taraftarımızın beni sevmesinin sebebi aaldığımız başarılı sonuçlardır. Ben futbolda ilişkilerin sonuca bağlı olduğunu düşünüyorum. Kötü sonuçlar alsaydık aramız çok da iyi olamaya taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Stadyumda inanılmaz bir atmosfer yaratıyorlar. Ben hayatımda böyle bir şey görmediğime eminim” ifade etti.

‘Fenerbahçeli Fernandao’yu takımınızda görmek ister misiniz?’ sorusuna Le Guen "Tabii ki ben takıma katkı verecek oyuncuları takımımda görmek isterim ama ben Ocak ayında konuşulması gerekenlerin Ekim ayında konuşulmasını doğru bulmuyorum. Şu anda benim aklımda transfer ile ilgili bir düşünce yok" diye konuştu.

 
Haber Tarihi: 29 Ekim 2017 Pazar 01:45
  1. Fenerbahçe
  2. süper lig ekibi
  3. bursasspor
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