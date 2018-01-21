Fenerbahçe'nin yıldızı Giuliano'yu izlemeye geldiler

Brezilya Milli Takımı Yardımcı Antrenörü Cleber Xavier, Fenerbahçeli futbolcu Giuliano Victor de Paula'yı izlemek için karşılaşmayı takip etti.

İstanbul'a teknik heyetten Fernando Lazaro ile gelen Xavier, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde sarı-lacivertliler Brezilyalı oyuncuları Giuliano, Fernandao ve Josef de Souza'yla da bir araya geldi.

Giuliano, Brezilya Milli Takımı'nın son aday kadrosunda da yer almıştı.

OMZUNDAN SAKATLANDI

Maçın 14. saniyesinde bir topu direkten dönen Giuliano, son bölümde şanssız bir sakatlık yaşadı. Omzundan sakatlanan Brezilyalı yıldız maça devam edemedi. Yerini Alper Potuk'a bırakan Brezilyalı oyuncu tedbir amaçı hastaneye kaldırıldı.

Kaynak:Fotomaç