Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

'Fenerbahçe'nin yerinde olsam Mehmet Battal'ı alırdım'

Futbol yorumcusu Ömer Üründül, Fenerbahçe'ye çok konuşulacak bir transfer tavsiyesinde bulundu.

18 Temmuz 2017 Salı 16:14
'Fenerbahçe'nin yerinde olsam Mehmet Battal'ı alırdım'

Yaptığı yorumlarla sosyal medyanın gündemine en çok gelen isimlerden olan Ömer Üründül, yine çarpıcı bir yorum yaptı.

Sabah gazetesindeki köşesinde Fenerbahçe'ye forvet transferi için tavsiyede bulunan Üründül şu ifadeleri kullandı;

 "Oyuncu satamadığına göre F.Bahçe'nin iyi bir yabancı transferi yapmayacağı belli. Ama futbolda çareler tükenmez. Yönetimin yerinde olsam taraftar ve medya tepkisini düşünmem, kompleks yapmam, Başkan Göksel Gümüşdağ'dan Mehmet Batdal'ı isterim. Bu görüşümü eleştirenler çıkacaktır. Ama unutulmamalı ki, Mehmet Batdal, ligin ilk yarısında havadan ve yerden sırtı karşı kaleye dönük, istasyon görevi yaparak ofansif orta saha Mossoro ve kanat forveti Visca ile Cengiz'e müthiş bir katkı sağladı. Üstelik goller de attı. Mehmet'in oynadığı bölümde Başakşehir ligi lider götürdü. Transferde yıldız bir isim getirmek önemli. Ancak isim her zaman çare olmuyor. Ben daha çok isme değil, futbolcunun takıma yaptığı katkıya bakarım

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 16:14
  1. mehmet battal
  2. ömer üründül
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kemalistleri öfkelendiren haber! Mezar taşına...
    1. Kemalistleri öfkelendiren haber! Mezar..
    2. Çavuşoğlu: Bundan sonra başka süreçler..
    3. İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma tanklar..
    4. Rusya'dan skandal İsrail açıklaması!
    5. Rusya'dan flaş S-400 açıklaması! Tarih..
    6. Darbeci general itiraf etti! Emri ben..
    7. KPSS davalarında ilk karar: 14 yıl 3 ay!
    8. Savcıdan haddini aşan 'menfez..
    9. Seri katil Filiz davasında flaş gelişme!
    10. Erdoğan, Gannuşi'yi kabul etti
    11. İmama bıçaklı saldırı! Tesbihat..
    12. 'Fenerbahçe'nin yerinde olsam...'
    13. Sokaktaki çantada bulundu!
    14. 106 yılda 3. Kez oldu… İşte afetin..
    15. Gazze'deki insani durum endişe veriyor
    16. Uzaya gitmeden arızalandı
    17. İşte FETÖ'cülerin toplandığı AVM
    18. Silivri’deki sel havadan böyle..
    19. Karınca yuvasında sıra dışı deney
    20. Bakan açıkladı! 'Cihat' müfredata..
    Okyanusta savaş gemisi battı! Askerler kayıp
    Okyanusta savaş gemisi battı! Askerler kayıp
    Algı operasyonuna erken başladılar! İşte Erdoğan'ın karşısına belirledikleri o isim
    Algı operasyonuna erken başladılar! İşte Erdoğan'ın karşısına belirledikleri o isim
    Kahraman pilot motorları kapattı, suikast timini geciktirdi!
    Kahraman pilot motorları kapattı, suikast timini geciktirdi!
    BAE'den küstah istek! 'Fidan ne istediğimizi biliyor'
    BAE'den küstah istek! 'Fidan ne istediğimizi biliyor'