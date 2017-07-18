'Fenerbahçe'nin yerinde olsam Mehmet Battal'ı alırdım'

Yaptığı yorumlarla sosyal medyanın gündemine en çok gelen isimlerden olan Ömer Üründül, yine çarpıcı bir yorum yaptı.

Sabah gazetesindeki köşesinde Fenerbahçe'ye forvet transferi için tavsiyede bulunan Üründül şu ifadeleri kullandı;

"Oyuncu satamadığına göre F.Bahçe'nin iyi bir yabancı transferi yapmayacağı belli. Ama futbolda çareler tükenmez. Yönetimin yerinde olsam taraftar ve medya tepkisini düşünmem, kompleks yapmam, Başkan Göksel Gümüşdağ'dan Mehmet Batdal'ı isterim. Bu görüşümü eleştirenler çıkacaktır. Ama unutulmamalı ki, Mehmet Batdal, ligin ilk yarısında havadan ve yerden sırtı karşı kaleye dönük, istasyon görevi yaparak ofansif orta saha Mossoro ve kanat forveti Visca ile Cengiz'e müthiş bir katkı sağladı. Üstelik goller de attı. Mehmet'in oynadığı bölümde Başakşehir ligi lider götürdü. Transferde yıldız bir isim getirmek önemli. Ancak isim her zaman çare olmuyor. Ben daha çok isme değil, futbolcunun takıma yaptığı katkıya bakarım