Fenerbahçe'nin yeni transferi Olexandr Karavaev, İstanbul'a geldi

Fenerbahçe’nin Zorya'dan transfer ettiği Olexandr Karavaev, İstanbul’a geldi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Olexandr Karavaev, İstanbul'a geldi
Eklenme: 05 Ocak 2017, 10:23
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Sarı-lacivertlilerin Zorya'da forma giyen yeni transferi Olexandr Karavaev, bu akşam Kiev'den tarifeli uçakla Atatürk Havalimanı'na geldi. Sarı-lacivertli kulübün yetkilileri karşıladığı oyuncu, dinlenmek için oteline giderken, yarın sağlık kontrollerinden geçeceği belirtildi.

Karavaev'in, 6 Ocak'ta Antalya'da başlayacak devre arası hazırlık kampında takıma dahil olması bekleniyor.

 
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