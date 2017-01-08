Fenerbahçe'nin yeni transferi Karavayev ilk golünü attı

Fenerbahçe'nin devre arasında Shakhtar Donetsk'ten kadrosuna kattığı Oleksandr Karavayev Denizlispor maçında ilk golünü attı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Karavayev ilk golünü attı
Eklenme: 08 Ocak 2017, 21:44
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Fenerbahçe Antalya'daki hazırlık kampında Denizlispor ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Fernandao'nun hat-trick yaptığı yeni transferi Karavaev'in gol attığı mücaeleden 5-1 galip ayrıldı.

Oleksandr Karavayev'den 1 gol 1 asist

Fenerbahçe maça adeta golle başladı. 6. dakikada Fernandao takımını 1-0 geçirdi. Dakika 18'de tekrar sahneye çıkan Fernandao skoru 2-0'a getirdi. Volkan Şen'in sakatlanmasından sonra oyuna dahil olan Fenerbahçe'nin yeni transferi Oleksandr Karavayev takımını 3-0 öne geçirdi. İlk yarı 3-0 sona erdi.


Fernandao'dan hat-trick

İkinci yarıda da dakika 54'de Salih Uçan skoru 4-0'a getirdi. Golün asistini Karavaev yaptı. Dakika 65'de Andre Moritz penaltıdan bulduğu golle farkı 3'e indirse de maçta gol perdesini açan Fernandao dakika 83'de skorunu belirleyen golü attı.

Volkan Şen sakatlandı

Fenerbahçe maçtan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe'de Volkan Şen dakika 37'de sakatlandı. Oyuncunun sağlık durumu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.


(Yeni Şafak)
 
EtiketlerFenerbahçeAntalyaDenizliShakhtar DonetskDenizlispor
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