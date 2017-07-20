Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da!
Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Mauricio Isla, İstanbul'a geldi.20 Temmuz 2017 Perşembe 01:37
Fenerbahçe, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler bu kapsamda kadrosuna Şilili yıldız oyuncu Mauricio Isla'yı katmaya hazırlanıyor. Isla görüşmeleri sürdürmek için Havaalanı'ndan İstanbul'a iniş yaptı.
29 yaşındaki futbolcuyu karşılamaya birçok sarı-lacivertli taraftarda geldi. Isla'yı karşılamaya ayrıca İdari Menajer Hasan Çetinkaya geldi. Taraftarlar, Isla'ya tezahüratlarda bulunurken, yıldız oyuncu havaalanından çıkarken, zor anlar yaşadı. Şilili sağ bek daha sonra özel araçla havaalanından ayrıldı.