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Fenerbahçe'nin yedek kulübesinde taraftarları çıldırtan görüntü

Göztepe ile Fenerbahçe arasında oynanan Süper Lig maçında, kulübe oturan sarı-lacivertli futbolcuların cep telefonları ile oynamamaları taraftarları kızdırdı.

13 Ağustos 2017 Pazar 15:49
Fenerbahçe'nin yedek kulübesinde taraftarları çıldırtan görüntü

Fenerbahçe'nin, Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Göztepe'yle 2-2 berabere kalması sarı-lacivertli taraftarları bir hayli üzerken yedek kulübesindeki görüntü geceye damga vurdu.

MAÇI DEĞİL SOSYAL MEDYAYI TAKİP ETTİLER

Aykut Kocaman'dan şans bekleyen oyuncuların yedek kulübesinde cep telefonlarıyla vakit geçirmesi ve kulaklık takarak müzik dinlemesi taraftarları çileden çıkardı.

Sarı-lacivertli oyunculara sosyal medyadan büyük tepki yağdı.

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2017 Pazar 15:49
  1. Fenerbahçe
  2. Göztepe
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