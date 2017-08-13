Fenerbahçe'nin yedek kulübesinde taraftarları çıldırtan görüntü
Göztepe ile Fenerbahçe arasında oynanan Süper Lig maçında, kulübe oturan sarı-lacivertli futbolcuların cep telefonları ile oynamamaları taraftarları kızdırdı.13 Ağustos 2017 Pazar 15:49
Fenerbahçe'nin, Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Göztepe'yle 2-2 berabere kalması sarı-lacivertli taraftarları bir hayli üzerken yedek kulübesindeki görüntü geceye damga vurdu.
MAÇI DEĞİL SOSYAL MEDYAYI TAKİP ETTİLER
Aykut Kocaman'dan şans bekleyen oyuncuların yedek kulübesinde cep telefonlarıyla vakit geçirmesi ve kulaklık takarak müzik dinlemesi taraftarları çileden çıkardı.
Sarı-lacivertli oyunculara sosyal medyadan büyük tepki yağdı.