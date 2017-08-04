Fenerbahçe'nin UEFA'daki rakibi belli oldu!
UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden ve üçüncü ön eleme turunda Avusturya ekibi Sturm Graz'ı saf dışı bırakan Fenerbahçe'nin, Play-Off turundaki rakibi belli oldu.04 Ağustos 2017 Cuma 16:34
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu.
İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekiminde Sarı-Lacivertliler, Makedonya temsilcisi FK Vardar ile eşleşti.
Avrupa Ligi play-off turu ilk karşılaşmaları 17, rövanşları ise 24 Ağustos'ta yapılacak. Fenerbahçe ilk maçı deplasmanda, ikinci maçı Kadıköy'de yapacak.
UEFA AVRUPA LİGİ EŞLEŞMELERİ
Vardar (Makedonya) - Fenerbahçe
Shkendija (Makedonya) - Milan (İtalya)
Ajax (Hollanda) - Rosenborg (Norveç)
Osijek (Hırvatistan) - Austria Wien (Avusturya)
Kızılyıldız (Sırbistan) - Krasnodar (Rusya)
Altach (Avusturya) - Maccabi Tel-Aviv
BATE (Belarus) - Oleksandriya (Ukrayna)
Club Brugge (Belçika) - AEK (Yunanistan)
Maritimo (Portekiz) - Dinamo Kiev (Ukrayna)
Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Skenderbeu (Arnavutluk)
Ludogorets (Bulgaristan) - Suduva (Litvanya)
Panathinaikos (Yunanistan) - Athletic Bilbao (İspanya)
Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) - Midtjylland (Danimarka)
Domzale (Slovenya) - Olympique Marsilya (Fransa)
Partizan (Sırbistan) - Videoton (Macaristan)
Hafnarfjördur (İzlanda) - Braga (Portekiz)
Everton (İngiltere) - Hajduk Split (Hırvatistan)
Utrecht (Hollanda) - Zenit (Rusya)
Legia Varşova (Polonya) - Sheriff (Moldova)
Viitorul (Romanya) - Salzburg (Avusturya)
Viktoria Plzen (Çekya) - AEK Larnaka (Kıbrıs Rum Kesimi)
PAOK (Yunanistan) - Östersunds (İsveç)