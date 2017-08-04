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Fenerbahçe'nin UEFA'daki rakibi belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden ve üçüncü ön eleme turunda Avusturya ekibi Sturm Graz'ı saf dışı bırakan Fenerbahçe'nin, Play-Off turundaki rakibi belli oldu.

04 Ağustos 2017 Cuma 16:34
Fenerbahçe'nin UEFA'daki rakibi belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu.

İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekiminde Sarı-Lacivertliler, Makedonya temsilcisi FK Vardar ile eşleşti.

Avrupa Ligi play-off turu ilk karşılaşmaları 17, rövanşları ise 24 Ağustos'ta yapılacak. Fenerbahçe ilk maçı deplasmanda, ikinci maçı Kadıköy'de yapacak.

UEFA AVRUPA LİGİ EŞLEŞMELERİ

Vardar (Makedonya) - Fenerbahçe

Shkendija (Makedonya) - Milan (İtalya)

Ajax (Hollanda) - Rosenborg (Norveç)

Osijek (Hırvatistan) - Austria Wien (Avusturya)

Kızılyıldız (Sırbistan) - Krasnodar (Rusya)

Altach (Avusturya) - Maccabi Tel-Aviv

BATE (Belarus) - Oleksandriya (Ukrayna)

Club Brugge (Belçika) - AEK (Yunanistan)

Maritimo (Portekiz) - Dinamo Kiev (Ukrayna)

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Skenderbeu (Arnavutluk)

Ludogorets (Bulgaristan) - Suduva (Litvanya)

Panathinaikos (Yunanistan) - Athletic Bilbao (İspanya)

Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) - Midtjylland (Danimarka)

Domzale (Slovenya) - Olympique Marsilya (Fransa)

Partizan (Sırbistan) - Videoton (Macaristan)

Hafnarfjördur (İzlanda) - Braga (Portekiz)

Everton (İngiltere) - Hajduk Split (Hırvatistan)

Utrecht (Hollanda) - Zenit (Rusya)

Legia Varşova (Polonya) - Sheriff (Moldova)

Viitorul (Romanya) - Salzburg (Avusturya)

Viktoria Plzen (Çekya) - AEK Larnaka (Kıbrıs Rum Kesimi)

PAOK (Yunanistan) - Östersunds (İsveç)

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2017 Cuma 16:34
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