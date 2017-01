'Fenerbahçe'nin Trabzon'a çok yardımı oldu'

Fenerbahçe ile futbolcu ve teknik adam olarak rakip oldunuz. İki kulüp arasındaki gerilim ne zaman bitecek?



- Ben hiç fanatik Trabzonlular gibi düşünmüyorum. Fenerbahçe güçlü bir camia. Trabzonpsor’un da rakibi. Ben hep şundan rahatsızlık duydum… Kırayım, söveyim, bağırayım, çağırayım. Ne zaman yan yana oturmayı becerebilirsek Türk futbolu çağ atlayacak. Belki de F.Bahçe’nin Trabzon’a, insanların kabul etmediği çok güzel jestleri oldu. Jest derken şöyle; Burak Yılmaz’ı verdi mesela, başka oyuncular verdi. Bunlar çok katkı sağladı. Başka konularda da Fenerbahçe camiasının TrabzonSpor’a yardımcı olduğunu düşünüyorum. Duyduklarım var. Bunlar güzel şeyler. Medeni insanların sorunu çözmesi lazım.



MENFAAT GRUPLARI VAR



Tribünlerden aşırı tepki gördüğünüz zamanlar oldu. Bunu neye bağlıyorsunuz?



- Ben Ersun Yanal ile ilgili yorum yapıyorum, beni eleştiriyorlar, onlar benden daha çok biliyorlar ama dillendirmiyorlar, çünkü bazı grupların menfaatleri var. Bu işten kendilerine rant elde ediyorlar gerçekler onlara batıyor. Çünkü önleri kesilecek o rantları kesilecek. Bir taraftar grubu eğer parasını verip maça gitmiyorsa o taraftar grubu değildir. Kendi menfaatini düşünen insanlardır. Aziz Yıldırım bunları kesti işte tribünden. Her şey tıkır tıkır işliyor şimdi.



ZENGİNLER AMA BİLET ALMIYORLAR



Seyirci profili için ne diyeceksiniz?



- Trabzon’da para vermeden maça giden çok zengin var. Gözümle gördüm bunları. Bedava gidenler, şeref tribününde oturanlar. Mesela adam çıkıyor maçtan önce arıyor, ‘Statta yerimi ayırtın’ diyor. Öyle yok, vereceksin parasını, ondan sonra en güzel yerde oturup izleyeceksin Trabzonspor’u seviyorsan!



BENİ YERDEN YERE VURANLAR YANAL’A DUYARSIZ



Sizin son döneminizde son 15 haftada 16 gol atmış Trabzonspor... Şimdi ise 16 haftada 12 gol... Bir golcü problemi mi var?



- Trabzon’da gol atacak, takımı ileriye taşıyacak oyuncu yok. Bir Mehmet Ekici var o da sorunlarından arınamadı.Trabzonspor’un görüntüsü içler acısı. Ben söyledikçe zorlarına gidiyor ama onlar da benim düşündüklerimi düşünüyorlar, sadece dile getirmiyorlar. Ersun hocayla aynı işi yapıyoruz. Benim derdim ona yüklenmek değil. Trabzonspor bu hoca, bu oyuncularla başarı yakalayamıyor. Beni yerden yere vuran, her aşağılamayı yapan grup maalesef bu olaya, bu takıma ve hocaya niye bu kadar duyarsız anlamış değilim.



Başarısızlığın ne kadarı hocanın, ne kadarı oyuncuların?



- Bu kadroyu ben kurmadım, Ersun hoca kurdu. Sol bek arıyorlar. Aldığı sol bek nerede? Kulübede… Trabzonspor’un derdi bek değil. Aslanlar gibi oynuyor Mustafa Akbaş. ve Zeki Yavru. Trabzon’un orta saha ve forvete, ileriye oyuncu alması lazım.



ODADAN ÇIKTIM ÖZER GİTTİ



“Erkan Zengin Trabzon’da oynamak istemiyordu. O, Cavanda ve bir kaç oyuncuyu kadro dışı bıraktım, yönetim satabilmek için affetti. Ama ben yine de oynatmam dedim ve oynatmadım.”



“Özer Hurmacı için yönetime, ‘Sezon sonunu bekleyelim’ dedim. Ama ben odadan çıktıktan sonra onu da kadro dışı bırakmışlar.”



FUTBOLDAN BAŞKA HER ŞEYİ YAPIYORLAR



Bir kurtuluş reçetesi var mı?



- Bu oyuncularla olmaz, özellikle bu yabancılarla. Ben olsam bu yabancıların 3’te 2’si olmazdı. Alınan oyuncular futbol dışında her şeyi yapıyor ama maça gelince gram koşmuyorlar.



TRABZON SEVDASINA İSTANBUL’U TEPTİM



“Beni de İstanbul takımları istedi ama Trabzon sevgisi ağır bastı gidemedim. Millet zannetmesin ki beni istemediler. O beni eleştirenlerin kulağına küpe olsun bu. Ben İstanbul’u Trabzon’a tercih etmedim. ‘Nasip değilmiş’ dedim aslanlar gibi çıkıp o formayı terlettim. Hala Trabzonspor’u nasıl sevdiğimi anlatmam kadar saçma bir şey olduğunu düşünmüyorum.”



Kaynak: Hürriyet