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Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmeyen yıldız futbolcuya büyük şok!

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna katmak istediği Lucas Peres yeni takımı Deportivo'da istenmeyen adam ilan edildi.

10 Şubat 2018 Cumartesi 12:05
Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmeyen yıldız futbolcuya büyük şok!

Arsenal forması giydiği dönemde sezon başında Fenerbahçe’nin kadrosuna katmak istediği forvet Lucas Perez, kiralık olarak gittiği Deportivo La Coruna’da istenmeyen adam oldu.
 
Arsenal’de teknik direktör Arsene Wenger’in planları arasında yer almayan ve Emre Çolak’ın formasını giydiği Deportivo’ya kiralanan Perez, beklenileni veremedi.
 
Sezon başından bu yana oynadığı 21 maçta sadece 5 gol atan 29 yaşındaki forvet, İspanya’da zor günler geçiriyor.
 
Perez’in oturduğu evin çevresindeki sokakları spreylerle boyayan taraftarlar, “Lucas, geldiğin yere s….. git” yazarak yıldız futbolcunun kulübü terk etmesini istedi.
 
Ancak bir mahalle sakini, Perez’in Arsenal’e taşınmadan önce burada oturduğunu, şu anki evinin nerede olduğunu bilmediğini dile getirdi.
 
2016 yılında Deportivo’dan Arsenal’e 14 milyon euro’ya transfer olan Perez, Londra ekibinde bir türlü kendisini gösterme şansı bulamadı.

Haber Tarihi: 10 Şubat 2018 Cumartesi 12:05
  1. Lucas Perez
  2. Deportivo La Coruna
  3. Deportivo
  4. Fenerbahçe

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