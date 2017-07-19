Fenerbahçe'nin son rakibi Monaco

İsviçre kampındaki son hazırlık maçını bugün Monaco ile oynayacak olan Fenerbahçe'nin kadrosu da bu karşılaşma sonrası şekillenecek.

Aykut Kocaman kadroda düşünmediği isimleri belirleyecek. Ardından yönetimle transferde bir durum değerlendirmesi yapılacak.

Sarı-lacivertli ekibin bugün TSİ 20:00'de oynayacağı Monaco maçı D-Smart'tan ekranlara gelecek.

Fenerbahçe, İsviçre'deki son hazırlık maçında İspanyol temsilcisi Athletic Bilbao ile 0-0 berabere kaldı.