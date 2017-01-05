Fenerbahçe'nin rakibinde bir ayrılık daha!

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Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi Krasnodar'da adeta yaprak dökümü yaşanıyor. Ahmedov ve Jedrzejczyk'in ardından bir isim daha takımdan ayrıldı. Yeşil-siyahlı ekibin önemli isimleri arasında yer alan Kouassi Eboue, İskoçya'dan Celtic'e transfer oldu.

Bu sezon 18 maçta forma giydiği Rus ekibinden ayrılarak Glasgow'a ulaşan Fildişi Sahilli ön libero, sağlık kontrolünden geçtikten sonra sözleşme imzaladı. 19 yaşındaki genç futbolcu için Krasnodar'a 2.8 milyon sterlin bonservis ödendi. Yeşil-beyazlılar, geleceğin önemli isimlerinden biri olması beklenen futbolcudan ilerde daha büyük kazanç elde etmeyi düşünüyor.

Kramponu yoktu, yıldız oluyor

Ülkesinde Abidjan doğumlu olan Eboue'nin çok yoksul bir çocukluk geçirdiği ancak şimdi çok önemli bir transfere imza attığı bildirildi. Çocukluğu zamanında krampon bulmakta zorlanan Eboue'nin, geçen yıl ülkesindeki bir futbol akademisine 21 çift krampon göndererek jest yaptığı belirtildi.