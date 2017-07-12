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Fenerbahçe'nin rakibi Sporting!

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında bu akşam Sporting Lizbon ile karşılaşacak.

12 Temmuz 2017 Çarşamba 11:31
Fenerbahçe'nin rakibi Sporting!

Yeni sezon hazırlıklarına yeni teknik direktörü Aykut Kocaman ile başlayan Fenerbahçe, kamp yaptığı İsviçre'nin Lozan şehrinde Sporting Lizbon ile hazırlık maçı yapacak.

SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Smartspor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK VAR

Sarı lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Jose Fernandao, Mehmet Ekici ve Salih Uçan'ın forma giymesi beklenmiyor.

İLK HAZIRLIK MAÇINDA KAYIP

Fenerbahçe 8 Temmuz'da oynadığı ilk hazırlık karşılaşmasında Romanya'nın Juventus Bükreş takımı ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya Volkan, Şener, Souza, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Aatif, Valbuena, Robin van Persie 11'i ile başlayan sarı - lacivertli takım ilk yarıda kaleci Volkan ve Şener'in hataları ile 3-0 geriye düştü. İkinci yarıda daha toplu bir görüntü sergileyen Fenerbahçe Mehmet Ekici'nin atmış olduğu 2 golle farkı 1'e indirdi. Geride kalan dakikalarda istediği golü bulamayan Fenerbahçe sahadan mağlubiyetle ayrılmıştı.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 11:31
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