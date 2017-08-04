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Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu

Fenerbahçe UEFA Avrupa play off turunda Vardar ile eşleşti

04 Ağustos 2017 Cuma 14:18
Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu

Fenerbahçe UEFA Avrupa play off turunda Makendonya'nın Vardar takımı ile eşleşti

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2017 Cuma 14:18
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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