Fenerbahçe'nin misafiri Giresunspor!

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında bu akşam Spor Toto 1. Lig temsilcisi Akın Çorap Giresunspor ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.30'da başlayacak ve karşılaşmada Koray Gençerler düdük çalacak.

Deplasmandaki ilk maçı 2-1 kazanan sarı-lacivertli ekip, her türlü galibiyet ve beraberlik ile 1-0 mağlubiyette tur atlayan taraf olacak. Maç, 2-1 Akın Çorap Giresunspor'un üstünlüğüyle sona ermesi durumunda uzatmalara gidilecek.

Türkiye Kupası serüvenine 5. turdan başlayan Fenerbahçe, Spor Toto 1. Lig temsilcisi Adana Demirspor'u 6-0 ve 4-1'lik skorlarla yenerek, son 16 turuna yükseldi. Bu turda da Spor Toto 1. Lig takımı İstanbulspor ile eşleşen Fenerbahçe, rakibini 2-0 ve 1-0 yenerek, çeyrek finale çıktı.

Sarı-lacivertli takım, çeyrek final ilk maçında Akın Çorap Giresunspor'u 2-1 mağlup etti.

Fenerbahçe, yarı finale yükselmesi durumunda Beşiktaş ile karşılaşacak.

FENERBAHÇE - AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR

STAT: Ülker Stadı

HAKEM: Koray Gençerler

SAAT: 20.30

YAYIN: A Spor

FENERBAHÇE: Kameni, Isla, Josef, Neustadter, Serhat, Mehmet Topal, Oğuz Kağan, Alper, Eljif, Aatif, Soldado

AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR: Ahmet, Caner, Aykut, Abdülkerim, Çağlar, Panos, Recep, Dodo, Fatih, Sinan, Batuhan