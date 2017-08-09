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Fenerbahçe'nin Madrid seferinin sırrı iki yıldız

Fenerbahçe'nin Madrid seferinin sırrı ortaya çıktı. Madrid'de Guilherme Siqueira ve Luciano Vietto için Atletico Madrid ile masaya oturulacak.

09 Ağustos 2017 Çarşamba 02:44
Fenerbahçe'nin Madrid seferinin sırrı iki yıldız

Hasan Çetinkaya ve Mahmut Uslu Salı sabah saatlerinde Madrid’e uçtu... ikilinin Atletico Madrid’in sportif direktörü Jose Luis Caminero ile bir randevusu olduğu bilgisi teyit edildi. Bu görüşmede Uslu-Çetinkaya ikilisinin Atletico Madrid’in geçen sezon Valencia’da kiralık oynayan sol beki Guilherme Siqueira ve yine geçen sezon Sevilla’da kiralık oynayan kanatta da oynayabilen genç forveti Luciano Vietto için şartları konuşacağı iddia edildi.

Kaynak: Fotospor

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2017 Çarşamba 02:44
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