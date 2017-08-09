Fenerbahçe'nin Madrid seferinin sırrı iki yıldız

Hasan Çetinkaya ve Mahmut Uslu Salı sabah saatlerinde Madrid’e uçtu... ikilinin Atletico Madrid’in sportif direktörü Jose Luis Caminero ile bir randevusu olduğu bilgisi teyit edildi. Bu görüşmede Uslu-Çetinkaya ikilisinin Atletico Madrid’in geçen sezon Valencia’da kiralık oynayan sol beki Guilherme Siqueira ve yine geçen sezon Sevilla’da kiralık oynayan kanatta da oynayabilen genç forveti Luciano Vietto için şartları konuşacağı iddia edildi.