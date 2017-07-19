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Fenerbahçe'nin 'Lucas Perez' ilgisi doğrulandı

Arsenal forması giyen Lucas Perez'in temsilciliğini yapar şirketin sorumlusu Rodrigo Fernandez Lovelle, Fenerbahçe'nin yaklaşık 2 aydır bu oyuncuyla ilgilendiğini belirterek, "Fenerbahçe anlaşmak istiyor ancak anlaşma detaylarıyla ilgili olarak açıklama yapamam. Arsenal detay vermemizi istemiyor" ifadelerini kullandı.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 16:07
Fenerbahçe'nin 'Lucas Perez' ilgisi doğrulandı

Fenerbahçe'nin gündeminde olan Lucas Perez'le ilgili önemli bir açıklama İngiliz basınından geldi.

Futbolcunun haklarını elinde bulunduran şirketin sorumlusu Rodrigo Fernandez Lovelle yaptığı açıklamada sarı-lacivertlilerin yaklaşık 2 aydır oyuncuyla ilgilendiğini belirterek, "Arsenal bu oyuncunun maliyeti olan 17 milyon sterlinin bir kısmını kasasına koymak istiyor. Fenerbahçe bu transfer için Arsenal ile kredi anlaşmasına gitmek istiyor. Oyuncunun bonservisi için taksitlendirme yapılmasını istiyor. Ancak 13 milyon sterlinlik maliyeti Fenerbahçe, aşağıya çekmek için çabalıyor" ifadelerini kullandı.

"Transfer pek mümkün görünmüyor"

Fenerbahçe'nin uzun süredir bu oyuncunun peşinde olduğunu tekrarlayan Lovelle konuşmasına şöyle devam etti:

  • "Ancak şu anda bu transferin pek olası görünmediğini söyleyebilirim, çünkü Arsenal onu kalıcı olarak satmak istiyor. Fenerbahçe bu oyuncuyu kiralamak ya da taksitle almak istiyor. Bu konuda bir şey söyleyemem, çünkü Arsenal bu tür şeyler hakkında konuşmamızı istemiyor."

Lucas Perez'le Real Betis ve Levante'nin de ilgilendiği belirtiliyor.

 

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 16:07
  1. Arsenal
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