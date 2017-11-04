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Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftası deplasmanda Osmanlıspor'la karşılaşıyor.

04 Kasım 2017 Cumartesi 18:22
Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu

OSMANLISPOR: Ahmet, Koray, Procahzka, Numan, Pinto, Lawal, Carlos, Serdar, Josue, Regattin, Doukara

FENERBAHÇE:Volkan Demirel, Isla, Neto, Neustadter, Hasan Ali, Ozan, Josef, Dirar, Valbuena, Giuliano, Janssen

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan, geçen hafta da Kayserispor'la son saniyede yediği golle 3-3 berabere kalan Fenerbahçe, son iki maçında da sahadan birer puanla ayrılmak zorunda kaldı.

Haftaya 16 puanla 8. sırada giren sarı-lacivertlilerin bu sezon deplasman karnesi de pek parlak değil. Son 2 dış saha maçından sadece 1 puan alabilen Fenerbahçe, bu sezon ligde 5 deplasman maçında 2 kez galip gelebildi.

Osmanlıspor da Fenerbahçe gibi sezona iyi bir giriş yapamadı. Teknik direktör İrfan Buz yönetimindeki başkent ekibi, 7 puanla haftaya son sırada girdi.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2017 Cumartesi 18:22
  1. FENERBAHÇE:
  2. OSMANLISPOR:
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