Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu

OSMANLISPOR: Ahmet, Koray, Procahzka, Numan, Pinto, Lawal, Carlos, Serdar, Josue, Regattin, Doukara

FENERBAHÇE:Volkan Demirel, Isla, Neto, Neustadter, Hasan Ali, Ozan, Josef, Dirar, Valbuena, Giuliano, Janssen

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan, geçen hafta da Kayserispor'la son saniyede yediği golle 3-3 berabere kalan Fenerbahçe, son iki maçında da sahadan birer puanla ayrılmak zorunda kaldı.

Haftaya 16 puanla 8. sırada giren sarı-lacivertlilerin bu sezon deplasman karnesi de pek parlak değil. Son 2 dış saha maçından sadece 1 puan alabilen Fenerbahçe, bu sezon ligde 5 deplasman maçında 2 kez galip gelebildi.

Osmanlıspor da Fenerbahçe gibi sezona iyi bir giriş yapamadı. Teknik direktör İrfan Buz yönetimindeki başkent ekibi, 7 puanla haftaya son sırada girdi.