Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu
Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasının kapanış maçında sahasında Kayserispor'u konuk edecek.30 Ekim 2017 Pazartesi 18:56
Süper Lig'de 10. hafta heyecanı Fenerbahçe-Kayserispor maçıyla tamamlanacak.
Ezeli rakibi Galatasaray'ın puansız kapattığı haftayı iyi değerlendirmek isteyen Fenerbahçe, Kayserispor'u Kadıköy'de yenerek puan farkını 5 indirmek ve zirve yarışına tutunmak istiyor.
Ülker Stadı'nda bu akşam saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.
F.AHÇE'NİN İLK 11'İ
Fenerbahçe: Kameni, Isla, Neustadter, Neto, Hasan Ali, Josef, Ozan, Dirar, Valbuena, Giuliano, Janssen