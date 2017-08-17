Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Vardar ve Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.17 Ağustos 2017 Perşembe 20:11
VARDAR - FENERBAHÇE
STAT: Nacionalna Arena Filip II Makedonski (Gradski)
SAAT: 21:00
HAKEM: Luca Banti
YAYIN: beIN SPORTS 1
İŞTE İLK 11'LER
VARDAR: Gacevski, Demiri, Novak, Grncarov, Hambartsumyan, Spirovski, Nikolov, Blazevski, Felipe, Kojasevic, Barseghyan
TEKNİK DİREKTÖR: Cedomir Janevski
FENERBAHÇE: Kameni, Hasan Ali, Skrtel, Mehmet Topal, Şener, Josef, Ozan, Dirar, Alper, Valbuena, Ahmethan
YEDEKLER: Volkan, Isla, İsmail, Neustadter, Oğuz Kağan, Aatıf, Soldado
TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman