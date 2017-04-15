Fenerbahçe'nin gözdesi için ayrılık duyurusu!

Inter'in 20 yaşındaki futbolcusu Gabriel Barbosa'nın takımdan ayrılma ihtimali hakkında menajeri Wagner Ribeiro açıklamalarda bulundu.
Devre arasında Fenerbahçe ile sık sık ismi anılan ve sarı-lacivertlilerin kiralık olarak kadrosuna katmak istediği belirtilen Gabigol için menajeri, Inter'den ayrılacağına dair ipuçları verdi.
YALNIZCA 153 DAKİKA
Sezon başında Santos'tan 30 milyon euro karşılığında transfer edilmesine karşın İtalyan ekibinde yalnızca 153 dakika sahaya çıkan Gabigol'ün daha çok süre almaması durumunda takımdan ayrılacağı açıklandı.
"İTALYA DIŞINDAN..."
Brezilya basınına açıklama yapan Gabigol'ün menajeri Wagner Ribeiro, "Belki de taktiksel açıdan gelişmesi gerekiyor ancak fiziksel, ahlaki ve psikolojik olarak gözardı ediliyor. Ocak ayında Inter ile görüştüm. Oynamamaya devam ederse başka bir kulübe gidecek. İtalya dışından ilgilenen ekipler var" ifadelerini kullandı.