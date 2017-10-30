Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Fenerbahçe'nin golünde büyük tartışma

Kayserispor, Fenerbahçe'nin ilk golünden önce Ozan'ın yaptığı müdahale nedeniyle uzun süre itirazlarda bulundu.

30 Ekim 2017 Pazartesi 21:45
Fenerbahçe'nin golünde büyük tartışma

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de Kayserispor ile oynadığı maçta, konuk ekibin tepkisine neden olan bir pozisyon yaşadı.

Fenerbahçe'nin attığı ilk golden önce Ozan Tufan'ın rakibinin bileğine yaptığı müdahale sonrasında hakem oyunu devam ettirdi. Pozisyonun devamında Ozan Tufan, Kayserispor ceza sahasında topla buluştu ve golü attı. Golün ardından Kayserisporlu oyuncular ve teknik direktör Sumudica hakeme uzun süre itirazlarda bulundu.

RIDVAN DİLMEN'DEN SERT TEPKİ

Pozisyonu spor yazarı ve yorumcusu Rıdvan Dilmen de değerlendirirken, Kayserisporlu oyuncu yerde kaldıktan sonra Fenerbahçe'nin topu taca atması gerektiğini söyledi. Dilmen yaptığı açıklamada ''Hakem garip garip kararlar veriyor. Sonucu etkiliyor mu? Olabilir... İlk 40 dakika için söylenebilecek bir şey yok. Kalecinin frikik dışında yere yatmadığı bir ilk yarı oldu. Kural ne der bilmem. Ama ben çubuklu giyen bir oyuncu olsaydım, topu dışarı atardım. Fenerbahçeli oyuncuların topu dışarı atması lazımdı. Her ne olursa olsun, o topun taca atılması lazımdı...'' ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2017 Pazartesi 21:45
  1. fenerbahçe
  2. kayserispor
    Erdoğan'ın resti sonrası ilan yağmuru
    Erdoğan'ın resti sonrası ilan yağmuru
    İhsan Şenocak'ı görevden alan Diyanet, Fatih Altaylı'dan 'Aferin'i kaptı
    İhsan Şenocak'ı görevden alan Diyanet, Fatih Altaylı'dan 'Aferin'i kaptı
    İtirafçı polis: Gülen, Çin'e giderek ölecek...
    İtirafçı polis: Gülen, Çin'e giderek ölecek...
    İşte Öksüz'ün kardeşinin görevi!
    İşte Öksüz'ün kardeşinin görevi!
    Bomba iddia: Kılıçdaroğlu ve Akşener...
    Bomba iddia: Kılıçdaroğlu ve Akşener...
    İstifa sonrası Barzani'den ilk açıklama
    İstifa sonrası Barzani'den ilk açıklama
    Vatandaşa müjde, 1 Kasım'dan itibaren başlıyor
    Vatandaşa müjde, 1 Kasım'dan itibaren başlıyor