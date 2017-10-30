Fenerbahçe'nin golünde büyük tartışma

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de Kayserispor ile oynadığı maçta, konuk ekibin tepkisine neden olan bir pozisyon yaşadı.

Fenerbahçe'nin attığı ilk golden önce Ozan Tufan'ın rakibinin bileğine yaptığı müdahale sonrasında hakem oyunu devam ettirdi. Pozisyonun devamında Ozan Tufan, Kayserispor ceza sahasında topla buluştu ve golü attı. Golün ardından Kayserisporlu oyuncular ve teknik direktör Sumudica hakeme uzun süre itirazlarda bulundu.

RIDVAN DİLMEN'DEN SERT TEPKİ

Pozisyonu spor yazarı ve yorumcusu Rıdvan Dilmen de değerlendirirken, Kayserisporlu oyuncu yerde kaldıktan sonra Fenerbahçe'nin topu taca atması gerektiğini söyledi. Dilmen yaptığı açıklamada ''Hakem garip garip kararlar veriyor. Sonucu etkiliyor mu? Olabilir... İlk 40 dakika için söylenebilecek bir şey yok. Kalecinin frikik dışında yere yatmadığı bir ilk yarı oldu. Kural ne der bilmem. Ama ben çubuklu giyen bir oyuncu olsaydım, topu dışarı atardım. Fenerbahçeli oyuncuların topu dışarı atması lazımdı. Her ne olursa olsun, o topun taca atılması lazımdı...'' ifadelerini kullandı.