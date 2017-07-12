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Fenerbahçe'nin forvetini duyurdular!

Fenerbahçe, çok önemli bir yıldızı kadrosuna katmak üzere! İtalyanlar, genç forvetin Fenerbahçe ile olan anlaşmasını rakamlarına kadar duyurdular.

12 Temmuz 2017 Çarşamba 09:41
Fenerbahçe'nin forvetini duyurdular!

Forvet transferi için çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe'nin, Milan'da gözden çıkarılan genç yıldız ile anlaştığı ifade ediliyor.

Uzun bir süredir adı sarı-lacivertli takım ile anılan M'Baye Niang'ın Fenerbahçe ile kesin anlaşma sağladığı ve yıldız oyuncunun yakın bir zamanda İstanbul'a geleceği belirtildi.

İtalyan basınından Mediaset'in haberine göre, Fransız futbolcu Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti. İtalyanlar genç yıldızın sözleşmesinin süresini ve alacağı yıllık ücreti açıkladılar. İşte o rakamlar.



Senelik 3.5 milyon Euro

Habere göre Niang, sarı-lacivertlilerden senelik 3.5 milyon Euro kazanacak. Siyahi forvetin sözleşmesi ise 4 yıllık olacak.

Öte yandan Fenerbahçe'nin bu transfer için Milan'a ne kadar bonservis ödeyeceği zikredilmedi. Niang'ın Milano ekibi ile 2019'a kadar sözleşmesi bulunuyor. İtalyanlar'ın yetenekli forvet için 18 milyon Euro fiyat biçtiği iddia ediliyor.

Serie A'da Milan formasıyla 81 resmi maça çıkan Niang, 13 kez fileleri sarsabildi.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 09:41
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