Fenerbahçe'nin eski yıldızı Robin van Persie'den flaş sözler

2015 yazında Manchester United'dan Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer edilen fakat gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan Robin van Persie'den flaş bir açıklama geldi.



Geçtiğimiz günlerde Sarı Lacivertliler'den ayrılarak Feyenoord'a imza atan Hollandalı golcü, dünyanın en iyi menajerinin kim olduğuyla ilgili soruya çok konuşulacak bir cevap verdi.



Kariyeri boyunca hem Arsene Wenger hem de Sir Alex Ferguson ile birlikte çalışma şansı bulan van Persie, Wenger'i Ferguson'ın önüne koydu.



Yıldız futbolcu, "Wenger, dünyanın en iyi menajeri. Şu an sahip olduğum her şeyi ona borçluyum. Beni hem insan hem de futbolcu olarak çok geliştirdi."ifadelerini kullandı.