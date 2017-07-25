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Fenerbahçe'nin eski yıldızı Galatasaray'da!

Bursaspor Başkanı Ali Ay, katıldığı programda Mert Günok'un Galatasaray'a transfer olacağını açıkladı.

25 Temmuz 2017 Salı 09:46
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Galatasaray'da!

Bursaspor Başkanı Ali Ay, Avusturya'da katıldığı 'Spor Masası'nda, kulübün mali durumundan, transfere kadar birçok konuda çarpıcı açıklamalar yaparken,  Galatasaray'ın gündemindeki kaleci Mert Günok'un durumunu da değerlendirdi.
 
Kaleci Mert Günk'un durumu hakkında bilgi veren Ali Ay, ''Mert özünde çok iyi bir insan. Ama biz kulübün bütçesini düşünmek zorundayız. Mert'in maliyeti 1 milyon Euro'nun üzerinde. 2.kaleci için yüksek rakam. Bursaspor için çok yüksek. Kendisiyle görüştük, yarın (bugün) Galatasaray'la anlaşacağız gibi" diye konuştu.

Kaynak: Olay

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2017 Salı 09:46
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