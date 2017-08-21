Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Fenerbahçe’nin ’Elmas’ına milli davet

Fenerbahçe’nin sözleşme imzalamak için FIFA’nın kararını beklediği genç oyuncu Eljif Elmas, Makedonya Milli Takımı kadrosuna çağrıldı.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 20:51
Fenerbahçe’nin ’Elmas’ına milli davet

Sarı-lacivertli takımın henüz 17 yaşındaki yeni yeteneği Eljif Elmas, Makedonya Milli Takımı’nın İsrail ve Arnavutluk ile oynayacağı maçlarının aday kadrosuna davet edildi. Kanarya, genç yetenek ile anlaşmaya varmış ancak oyucunun 18 yaşından küçük olması nedeniyle imza için FIFA’nın kararını bekliyordu.

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’nda 5. sırada yer alan Makedonya, 2 Eylül’de deplasmanda İsrail, 5 Eylül’de ise evinde Arnavutluk ile karşılaşacak.

Makedonya Milli Takımı’nın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: David Mitov Nilsson (Norrköping), Stole Dimitrievski (Gimnastic), Dejan Iliev (Arsenal)

Defans: Kire Ristevski (Vasas), Stefan Ristovski (Sporting Lizbon), Kristijan Toshevski (Pelister), Gjoko Zajkov (Charleroi), Visar Musliu (Vardar), Darko Velkovski (Vardar)

Orta saha: Ferhan Hasani (Shkendija), Stefan Spirovski (Vardar), Ezgjan Alioski (Leeds United), Boban Nikolov (Vardar), Enis Bardhi (Levante), Ljupco Doriev (Akademija Pandev), David Babunski (Yokohama), Nikola Gjorgjev (Twente), Eljif Elmas (Fenerbahçe)

Forvet: Ilija Nestorovski (Palermo), Goran Pandev (Genoa), Aleksandar Trajkovski (Palermo), Marjan Radeski (Shkendija), Ivan Trickovski (AEK Larnaca)

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 20:51
  1. Arsenal
  2. Fenerbahçe
  3. Avrupa
  4. Arnavutluk
  5. İsrail
  6. Makedonya
  7. Sporting Lizbon
  8. Palermo
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Öldürülen terörist bakın kim çıktı!
    1. Öldürülen terörist bakın kim çıktı!
    2. ABD vurmaya başladı!
    3. Fındık fiyatına kızdı, fidanlarını kesti
    4. Serbest piyasada altın fiyatları
    5. Ordu’da istiridye mantarı..
    6. Diyadin’de yetiştirme programı
    7. Fenerbahçe’nin ’Elmas’ına milli davet
    8. Bursa’daki uyuşturucu operasyonunda 13..
    9. Manavgat’a tatile gelen Alman turist..
    10. Bodrum çöplüğü alev alev yanıyor
    11. Kurban Bayramı öncesi polislerden..
    12. Milyonlarca hacı adayına yağmur ve..
    13. Öz vatanlarına kavuşuyorlar
    14. MHP Darende ilçe teşkilatında kongre..
    15. Kosova’nın ilk başbakanı Bajram..
    16. Türkiye’de ve Malatya’da Su Yönetimi..
    17. Suriyeli ailenin bulunduğu araç kaza..
    18. Zabıta ekipleri denetimlerini..
    19. Kayıtlı istihdam teşvikleri ile ilgili..
    20. Bursa’dan Bilecik’e 82 kilometre pedal..
    Alman partisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek!
    Alman partisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek!
    Son sözü böyle oldu: 11 milyon çıkmasa daha iyiydi!
    Son sözü böyle oldu: 11 milyon çıkmasa daha iyiydi!
    Alman gazeteciden flaş iddia! Yeni bir darbe hazırlığındalar
    Alman gazeteciden flaş iddia! Yeni bir darbe hazırlığındalar
    İki dev ülkenin askerleri yumruk yumruğa kavga etti!
    İki dev ülkenin askerleri yumruk yumruğa kavga etti!