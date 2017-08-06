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Fenerbahçe'nin B planı Moussa Sow

Golcü konusunda birçok isimle temasa geçen ve şu an için önceliğini Lucas Perez ile Teodorczyk’e veren Fenerbahçe, elbette B planını da devreye sokmuş durumda.

06 Ağustos 2017 Pazar 11:43
Fenerbahçe'nin B planı Moussa Sow

Golcü konusunda birçok isimle temasa geçen ve şu an için önceliğini Lucas Perez ile Teodorczyk’e veren Fenerbahçe, elbette B planını da devreye sokmuş durumda.

Eğer gündemdeki oyuncuların transferinden sonuç alınamazsa, zaten acil forvete ihtiyacı olan Kanarya, rotayı eski futbolcusu olan ve geçen sezon Al Ahli’den kiralık olarak forma giyen Moussa Sow’a çevirecek. Türkiye’de oynamak istediğini her fırsatta dile getiren Senegalli forvet için yine kiralama formülü devreye sokulacak.

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2017 Pazar 11:43
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