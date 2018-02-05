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Fenerbahçe'nin 2.1 milyon eurosu çöpe gitti!

Fenerbahçe'ye olaylı bir şekilde transfer olan Mehmet Ekici, yaşadığı uzun süreli sakatlıklar nedeniyle sarı lacivertli forma ile sadece 243 dakikada oynayabildi. Milli futbolcunun bu sezonki maliyeti 2.1 milyon euro...

05 Şubat 2018 Pazartesi 10:02
Fenerbahçe'nin 2.1 milyon eurosu çöpe gitti!

Fenerbahçe'de uzun süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Mehmet Ekici, Trabzonspor karşısında iki ay sonra yedek kulübesinde yer almıştı. Bu karşılaşmadan sonra oynanan Giresun ve Gençlerbirliği maçının kadrosuna dahil edilmeyen Ekici’nin yeniden sakatlandığı öğrenildi. 
 
SÖZLEŞMESİ 2020’YE KADAR

27 yaşındaki orta saha oyuncusu, yaşadığı sakatlıklardan dolayı Sarı-Lacivertli formayı bu sezon 5 maçta sadece 243 dakika giydi. İstenen performansı sakatlığı nedeniyle bir türlü sergilemeyen yıldız oyuncunun sezon sonundaki F.Bahçe’ye maliyeti 2.1 milyon euroyu bulacak. Mehmet Ekici’nin 2020 yılına kadar Sarı-Lacivertli kulüple sözleşmesi bulunuyor. (Akşam)
 

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 10:02
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