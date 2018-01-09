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Fenerbahçelileri kahreden yorum!

Feyenoord'un gündemindeki Robin van Persie için Hollanda cephesinden olumsuz bir açıklama geldi.

09 Ocak 2018 Salı 20:08
Fenerbahçelileri kahreden yorum!

Feyenoord'un eski oyuncularından ve teknik direktörlerinden Willem van Hanegem, Robin van Persie'nin isminin Hollanda ekibiyle anılmasını değerlendirdi ve Van Persie'nin transferine karşı olduğunu, sezonun ilk yarısında 3 gol atabilen forvet Michiel Kramer'in daha iyi bir opsiyon olduğunu belirtti.

Willem van Hanegem, Hollanda'da bir televizyon programında yaptığı açıklamada, "Robin van Persie harika bir oyuncu, ancak o Dirk Kuyt'tan biraz farklı. Kuyt geçen sezon bile her şeyini sahaya bırakan bir adamdı. Oynamasa bile, bunu kabul edebilirdi. Van Persie özellikli bir oyuncu ve bunu kabul etmez, yedek kalmak istemez. Bu yüzden ben Kramer'i tercih ederim. Van Persie kulübede oturmak için fazla iyi bir oyuncu." açıklamasını yaptı.

"FENERBAHÇE'DEN AYRILIRSAK, OPSİYONLAR AÇIK"

Van Persie'nin menajeri Kees Vos, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda transferle ilgili konuşmaktan kaçınmış ve, "Şu an başka bir kulüp hakkında konuşamayız. Eğer Fenerbahçe'den ayrılırsak, o zaman tüm opsiyonlar açık olur. İyi bir karar vermek için zamanı bekliyoruz" demişti.

Fenerbahçe, kadro dışı kalan Robin van Persie ile ayrılık konusunda görüşmelerini sürdürüyor.

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 20:08
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