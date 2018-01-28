Fenerbahçelileri isyan ettiren pozisyon

Süper Lig 19. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadelenin ilk yarısında Alper Potuk ile Kucka arasındaki top kapma savaşı sonrasında Kucka'nın rakibine yaptığı hareketin ardından Fenerbahçe faul kazandı.

Fenerbahçeli futbolcular ise Kucka'nın Alper'in ayağına bastığı pozisyonda Kucka'nın kart görmesi gerektiğini savunurken, Alper ayağına aldığı darbeden dolayı kısa bir süre sakatlık geçirdi.