Fenerbahçelileri isyan ettiren pozisyon
Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ilk yarısında Kucka'nın Alper Potuk'a yaptığı faul sonrası sarı lacivertli futbolcular hakem Ali Palabıyık'a tepki gösterdi.28 Ocak 2018 Pazar 21:34
Süper Lig 19. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadelenin ilk yarısında Alper Potuk ile Kucka arasındaki top kapma savaşı sonrasında Kucka'nın rakibine yaptığı hareketin ardından Fenerbahçe faul kazandı.
Fenerbahçeli futbolcular ise Kucka'nın Alper'in ayağına bastığı pozisyonda Kucka'nın kart görmesi gerektiğini savunurken, Alper ayağına aldığı darbeden dolayı kısa bir süre sakatlık geçirdi.