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Fenerbahçeliler Arfa'yı bekliyor

Antalyaspor'dan Samuel Eto'o'yu transfer etmek için girişimlere başlayan Fenerbahçe en büyük sürprizini PSG'nin yıldızı Ben Arfa ile yapacak. Kulübüyle sözleşmesini feshetmek için görüşmelerde bulunan Fransız yıldızın transferi, bonservis bedeli ödenmeden sonuçlanabilir.

25 Temmuz 2017 Salı 09:34
Fenerbahçeliler Arfa'yı bekliyor

Fenerbahçe'de "Samuel Eto'o sarı lacivertli formayı giyecek" haberleri camiada heyecan yaşatırken şimdi de Hatem Ben Arfa'nın transferinin gerçekleşebileceği konuşuluyor.

Öyle ki sarı lacivertli idareciler bugün Fransa'ya giderek oyuncunun menejeriyle bir görüşme gerçekleştirecek. PSG yönetiminin takımdan ayrılması için sözleşmesini feshedeceği futbolcunun bonservisiyle ilgili sorununun kalmayacağı öğrenildi.

Sarı lacivertlileri bu transferde en zorlayacak faktör oyuncunun talepleri olacak. France Football'ın haberine göre oyuncuya yıllık 3.2 milyon Euro teklif edecek olan Fenerbahçe'nin bu rakamın çok üstüne çıkması gerekebileceği aktarıldı.

Öte yandan Ben Arfa, PSG'deki sözleşmesini feshetmesi halinde Fransız kulübünden alması gereken imza parasını sarı lacivertli kulüpten talep edecek.

 

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2017 Salı 09:34
  1. Fenerbahçe
  2. Antalya
  3. Fransa
  4. Antalyaspor
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