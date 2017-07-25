Fenerbahçeliler Arfa'yı bekliyor

Fenerbahçe'de "Samuel Eto'o sarı lacivertli formayı giyecek" haberleri camiada heyecan yaşatırken şimdi de Hatem Ben Arfa'nın transferinin gerçekleşebileceği konuşuluyor.

Öyle ki sarı lacivertli idareciler bugün Fransa'ya giderek oyuncunun menejeriyle bir görüşme gerçekleştirecek. PSG yönetiminin takımdan ayrılması için sözleşmesini feshedeceği futbolcunun bonservisiyle ilgili sorununun kalmayacağı öğrenildi.

Sarı lacivertlileri bu transferde en zorlayacak faktör oyuncunun talepleri olacak. France Football'ın haberine göre oyuncuya yıllık 3.2 milyon Euro teklif edecek olan Fenerbahçe'nin bu rakamın çok üstüne çıkması gerekebileceği aktarıldı.