Fenerbahçeli yönetici Vedat Olcay son yolculuğuna uğurlandı
Fenerbahçe yönetim kurulu danışmanı ve kulüp eski genel sekreteri Vedat Olcay, son yolculuğuna uğurlandı.30 Ekim 2017 Pazartesi 15:36
Vedat Olcay'ın Altunizade'deki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde öğleyin kılınan cenaze namazına spor camiasından çok sayıda kişi katıldı.
Cenaze namazında, Fenerbahçe Kulübü Bakanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyeleri, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, FIFA Onursal Üyesi Şenes Erzik, kulüp eski yöneticilerinden Ali Koç, Nihat Özdemir, eski Galatasaray Kulübü yöneticisi Ali Gürsoy, eski Beşiktaş Kulübü yöneticisi Hasan Arat ve Medipol Başakşehirli futbolcu Emre Belözoğlu da hazır bulundu.
Kılınan cenaze namazının ardından Vedat Olcay'ın naaşı, Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.