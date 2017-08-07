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Fenerbahçeli yıldız korkuttu!

Fenerbahçe-Cagliari maçının ikinci yarısında yerde kalan milli futbolcu bir anda baygınlık geçirdi.

07 Ağustos 2017 Pazartesi 22:13
Fenerbahçeli yıldız korkuttu!

Fenerbahçe'de Mehmet Topal korkuttu! Cagliari maçının ikinci yarısında yerde kalan milli futbolcu bir anda baygınlık geçirdi.

Fenerbahçe ile Cagliari arasında oynanan maçın ikinci yarısında sarı lacivertlilerin tecrübeli futbolcusu Mehmet Topal yerde baygınlık geçirdi. Takım arkadaşları, dilinin boğazına kaçmaması için anında müdahalede bulundular.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2017 Pazartesi 22:13
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