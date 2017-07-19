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Fenerbahçeli yıldız Galatasaray'a gitti

Fenerbahçe ile yollarını ayıran yıldız futbolcu, sarı-kırmızılı kulüple anlaştı. Volkan Şen, Cimbom’dan yıllık 1.5 milyon euro garanti ücret ve 1 milyon euro imza parası alacak.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 12:38
Fenerbahçeli yıldız Galatasaray'a gitti

Başkan Dursun Özbek'in deyimiyle, G.Saray uçaklarının peş peşe indiği bu transfer döneminde, bir yıldız daha Cimbomlu oluyor. Ancak bu yıldız, uçakla değil, şehir hatları vapuruyla ya da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerek Florya'ya gelecek. Çünkü bu transfer Fenerbahçe'den yani Anadolu Yakası'ndan olacak... O futbolcunun ismi Volkan Şen'den başkası değil. İki sezondur formasını giydiği Fenerbahçe ile geçtiğimiz günlerde yollarını ayıran Volkan Şen, Galatasaray'le her konuda anlaştı.

Fotomaç'ın edindiği bilgiye göre, 30 yaşındaki sol kanat oyuncusu Cimbom'la 2+1 yıllık sözleşme yapacak. Yıllık 1.5 milyon euro garanti ücret alacak olan Volkan Şen, bonservisine karşılık Fenerbahçe'ye ödediği 1 milyon euro'yu da imza parası olarak G.Saray'dan tahsil edecek. Son detayların da görüşülmesinin ardından sarı-kırmızılı kulübün en geç hafta sonu transferi açıklaması bekleniyor. Volkan Şen'i renklerine bağlayan G.Saray'ın, Yasin Öztekin'i ise Almanya'da bir kulübe satacağı öğrenildi.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 12:38
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
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