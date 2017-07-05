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Fenerbahçeli yıldız ayrılıyor! Tam 48 milyon TL!

Ve beklenen haber İtalya’dan geldi. Sky Sports, Milan’ın Simon Kjaer’in ardından Fenerbahçe ile de anlaştığını yazdı. İtalyanlar’a göre transfer 12 milyon Euro’ya bitti.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 10:00
Fenerbahçeli yıldız ayrılıyor! Tam 48 milyon TL!

Simon Kjaer’in 2 senelik Fenerbahçe macerası sona eriyor... Eşi Eline Gollert’in isteği sonrası İtalya ve Fransa’da takım aramaya başlayan Danimarkalı stoperin yeni adresi Milan olacak. İtalyan devi, Kjaer ve menaceri Mikkel Beck ile daha önce yapılan görüşmelerde her konuda anlaşmaya varmıştı.

Kırmızı-Siyahlılar’ın Fenerbahçe ile yapacağı pazarlıkların sonlanması bekleniyordu. İtalyan Sky Sports kanalına göre bu pazarlıklarda sona gelindi. Milan, 12 milyon Euro (48 milyon TL) karşılığında Fenerbahçe’yi ikna etti. Sezon bittikten sonra milli takıma gittiği için tatilde olan Kjaer’in İstanbul’a dönüp eşyalarını topladıktan sonra, takıma katılmadan direkt Milano’ya gitmesi bekleniyor.

En pahalı savunmacıydı

Fenerbahçe, yıldız stoperi 2015-16 sezonunda 7.65 milyon Euro’ya (30.6 milyon TL) transfer etmişti. Kjaer böylece Süper Lig tarihinin en pahalı defans oyuncusu olmuştu. Sarı-Lacivertliler, Finansal Fair-Play anlaşması nedeniyle, bonservisiyle transfer yapmak için sadece oyuncu satışından gelen geliri kullanabiliyor. Kjaer’den gelecek para, yönetimin elini rahatlatacak.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2017 Çarşamba 10:00
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