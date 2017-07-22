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Fenerbahçeli taraftarlar Reto Ziegler'in transferini istiyor

Yeni sezon öncesi takımdaki eksik noktalarını gidermek için çalışmalarını yürüten Fenerbahçe'de eski oyunculardan Ziegler gündeme geldi. Sözleşmesi elinde bulunan futbolcu için taraftarlar da yaptıkları anketle yönetime mesaj gönderdi.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 10:38
Fenerbahçeli taraftarlar Reto Ziegler'in transferini istiyor

Fenerbahçe'nin transfer gündemine oldukça sürpriz bir isim geldi. Sarı lacivertlilere menajerler aracılığıyla Reto Ziegler önerildi.

isviçre kulübü Sion'la sözleşmesi sona eren Reto Ziegler'in bonservisinin elinde olması sebebiyle transferin önünde hiç bir engel bulunmuyor. Sarı lacivertli taraftarların da tekrar kadroda görmek istediği futbolcu için anketler yapılmaya başlandı.

Sosyal medyada taraftar hesapları tarafından yapılan anketlerde Ziegler'in tekrar Fenerbahçe forması giymesine sıcak bakıldığı görüldü.

Fenerbahçeli taraftarlar Reto Ziegler'in tekrar sarı lacivertli formayı giymesi halinde faydalı olacağını düşünüyor.
Fenerbahçeli taraftarlar Reto Ziegler'in tekrar sarı lacivertli formayı giymesi halinde faydalı olacağını düşünüyor.

(Yeni Şafak)
Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 10:38
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