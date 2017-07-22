Fenerbahçeli taraftarlar Reto Ziegler'in transferini istiyor

Fenerbahçe'nin transfer gündemine oldukça sürpriz bir isim geldi. Sarı lacivertlilere menajerler aracılığıyla Reto Ziegler önerildi.

isviçre kulübü Sion'la sözleşmesi sona eren Reto Ziegler'in bonservisinin elinde olması sebebiyle transferin önünde hiç bir engel bulunmuyor. Sarı lacivertli taraftarların da tekrar kadroda görmek istediği futbolcu için anketler yapılmaya başlandı.

Sosyal medyada taraftar hesapları tarafından yapılan anketlerde Ziegler'in tekrar Fenerbahçe forması giymesine sıcak bakıldığı görüldü.