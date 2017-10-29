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Fenerbahçeli futbolcu böyle görüntülendi

Fenerbahçe’nin genç yıldızı Roman Neustädter, katıldığı cadılar bayramı partisinde civciv başlığıyla görüntülendi.

29 Ekim 2017 Pazar 11:31
Fenerbahçeli futbolcu böyle görüntülendi

 

Ünlü isimler cadılar bayramı partisinde buluştu. Önceki akşam Asmalımescit’teki Soho House’da düzenlenen partiye katılanlar arasında Fenerbahçeli futbolcu Roman Neustädter, modacı Raşit Bağzıbağlı, Sevil Sabancı’nın kızı Melisa Tapan, oyuncu Wilma Elles ve eşi Kerem Göğüş de vardı. Roman Neustädter, taktığı civciv başlığıyla dikkat çekti.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2017 Pazar 11:31
  1. Roman Neustädter
  2. Wilma Elles
  3. Kerem Göğüş
  • FatihFatih35 dk önce
    Cok mu önemli bir haber BİZE NE
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