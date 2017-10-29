Fenerbahçeli futbolcu böyle görüntülendi

Ünlü isimler cadılar bayramı partisinde buluştu. Önceki akşam Asmalımescit’teki Soho House’da düzenlenen partiye katılanlar arasında Fenerbahçeli futbolcu Roman Neustädter, modacı Raşit Bağzıbağlı, Sevil Sabancı’nın kızı Melisa Tapan, oyuncu Wilma Elles ve eşi Kerem Göğüş de vardı. Roman Neustädter, taktığı civciv başlığıyla dikkat çekti.