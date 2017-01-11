Fenerbahçeli başkan, Beşiktaş forması giydi

Başkan Özçayır'a ziyaretinde Başkan Yardımcısı Macit Oğuzata ile yöneticiler Hakan Özgün, Özer Yaldızipek, Ömer Reşad Kayran, Semih Nalbantoğlu, Barış Kılıçarslan, Kerem Öztoprak, Mehmet Tire, Mehmet Dağoğlu ve Ramazan Aydınlı da eşlik etti. Özçayır, Başkan Kocadon'un hem yeni yılını kutladıklarını hem de yapacakları çalışmalar hakkında bilgi verdiklerini belirterek, "Bodrum Beşiktaşlılar Derneği olarak sosyal sorumluluk projelerimize devam edeceğimizi ve bu projelerde belediye başkanımızı da aramızda görmek istediğimizi ilettik. Seve seve bizlerle birlikte olacağını belirten Sayın Kocadon'a teşekkür ediyoruz" dedi.



Süper Lig'in ikinci yarısında Beşiktaş'ın oynayacağı ilk maçını dernek binasında Beşiktaşlı taraftarlarla birlikte seyretmek istediğini söyleyen Başkan Mehmet Kocadon ise, "Beşiktaşlı taraftarların gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projelerinden Fenerbahçe taraftarı olarak mutluluk duyuyor ve kendilerine teşekkür ediyorum. Belediye Başkanı kimliğimle Bodrum için yapılacak alışmalarda tüm dernek ve sivil toplum kuruluşlarının her zaman yanında olmaya devam edeceğim" şeklinde konuştu. Ziyaret sonunda da Uğur Özçayır, Başkan Kocadon'a arkasında isminin yazılı olduğu 48 numaralı bir Beşiktaş forması armağan etti. Formayı giyen Mehmet Kocadon, misafirleriyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.