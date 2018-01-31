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Fenerbahçe,İtalya devi Milan'ın yıldızı ile anlaşma...

Sarı lacivertlilerden sürpriz bir stoper atağı geldi.

31 Ocak 2018 Çarşamba 11:50
Fenerbahçe,İtalya devi Milan'ın yıldızı ile anlaşma...

Sarı-Lacivertliler, Aykut Kocaman’ın talebi doğrultusunda transfer çalışmalarını stoper takviyesine yoğunlaştırdı. Gündemde Eliaquim MangalaGustavo Gomez ve Daniele Rugani vardı. Ancak bu oyuncuların maliyetlerinin yüksek olması, kiralanmaya sıcak bakmamaları gibi nedenlerle alternatif arayışları başladı.

Gabriel Paletta, 1 numaralı hedef olarak belirlendi. Tecrübeli stoperin işini bitirmek için Fenerbahçeli yetkililer, Milano’ya çıkarma yaptı. Dün Milan Sportif Direktörü Massimiliano Mirabelli, Paletta ve Sarı-Lacivertli yöneticiler, Casa Milan’da bir araya geldi. Görüşmede tarafların anlaşmaya vardığı öğrenildi

Janssen’e veda ediliyor


Kontenjanda yer açmak için Janssen’in kontratının feshedilmesi çalışmalarına başlandı. Bunun gerçekleşmesinin ardından Fenerbahçe’nin, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arjantin asıllı İtalyan stoperi düşük bir bedelle kadrosuna katıp, 1.5+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyo

Haber Tarihi: 31 Ocak 2018 Çarşamba 11:50
  1. Gabriel Paletta
  2. Fenerbahçe
  3. Milan
  • yusufyusuf22 dk önce
    ne kadar balta varsa alsın aykut defansa devam dahi ve ekibi
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