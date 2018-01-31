Fenerbahçe,İtalya devi Milan'ın yıldızı ile anlaşma...

Sarı-Lacivertliler, Aykut Kocaman’ın talebi doğrultusunda transfer çalışmalarını stoper takviyesine yoğunlaştırdı. Gündemde Eliaquim Mangala, Gustavo Gomez ve Daniele Rugani vardı. Ancak bu oyuncuların maliyetlerinin yüksek olması, kiralanmaya sıcak bakmamaları gibi nedenlerle alternatif arayışları başladı.



Gabriel Paletta, 1 numaralı hedef olarak belirlendi. Tecrübeli stoperin işini bitirmek için Fenerbahçeli yetkililer, Milano’ya çıkarma yaptı. Dün Milan Sportif Direktörü Massimiliano Mirabelli, Paletta ve Sarı-Lacivertli yöneticiler, Casa Milan’da bir araya geldi. Görüşmede tarafların anlaşmaya vardığı öğrenildi



Janssen’e veda ediliyor



Kontenjanda yer açmak için Janssen’in kontratının feshedilmesi çalışmalarına başlandı. Bunun gerçekleşmesinin ardından Fenerbahçe’nin, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arjantin asıllı İtalyan stoperi düşük bir bedelle kadrosuna katıp, 1.5+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyo