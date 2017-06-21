Fenerbahçe,Everton'un Belçikalı yıldızını istiyor

Sarı-Lacivertliler, Belçikalı yıldız için 2 sezondur girişimde bulunsa da transferi gerçekleştirememişti.



Ancak Everton’ın hücum hattına yaptığı Davy Klaassen, Mbaye Niang ve Sandro Ramirez takviyeleri, yönetimi bir kez daha harekete geçirdi. Sarı- Lacivertliler, menacer Ronald Koeman’ın bu kez 29 yaşındaki yıldızın transferine onay vermesini umuyor.



Everton’da şansı az



Yeni transferlerin yanı sıra genç yıldızlar Lookman ve Calvert-Lewin’in daha fazla forma bulmaya başlaması, Everton’ın Vardy ve Gray gibi hücumcular için de girişimlerini sürdürmesi nedeniyle Belçikalı yıldız; cazip bir teklif halinde Fenerbahçe’ye ‘Evet’ diyebilir. Sarı-Lacivertliler, 29 yaşındaki Mirallas’ı ilk etapta 1 yıllığına kiralayıp, sezon sonunda da bonservisini almayı planlıyor.



Kocaman’ın tarifine uyuyor



Aykut Kocaman, son yaptığı açıklamada, "Takıma direnç kazandıracak, özgüveni artıracak transferler yapmalıyız" demişti. Hem kanatlarda hem de forvette görev yapan Mirallas, hırslı yapısı, savaşçı ve mücadeleci futboluyla tam da Kocaman'ın istediği tarzda bir yıldız profili çiziyor