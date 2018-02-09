Fenerbahçe'den, Başakşehir maçı öncesi flaş karar!

Fenerbahçe'de Başakşehir zaferini prim geliyor. Zorlu Başakşehir maçı öncesi Fenerbahçe Yönetimi kesenin ağzını açtı.

Sarı-lacivertliler, şampiyonluk yolunda belirleyici olacak karşılaşmada alınacak galibiyet için futbolculara 10 bin dolar prim vaadinde bulundu. Bu arada kendi aralarında toplantı yapan oyuncular galibiyet yemini etti.

KOCAMAN'IN CEZASI BİTTİ

Gençlerbirliği karşılaşması sonrası hakem Mete Kalkavan'la girdiği diyalog gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilen Aykut Kocaman'ın cezası belli oldu. Kurul, tecrübeli teknik adama 1 maç ceza verdi. Giresunspor mücadelesini tribünden izleyerek cezasını çeken Kocaman, Pazar günü oynanacak Başakşehir karşılaşmasında takımın başında sahaya çıkabilecek.

KADRODA NELER YAŞANIYOR?

Şampiyonluk kovalayan Fenerbahçe'de lider Başakşehir'le oynanacak kritik maç öncesi kadro sıkıntısı yaşanıyor. Janssen, Skrtel ve İsmail'in sakat olduğu sarı-lacivertlilerde, Giuliano'nun durumuyla ilgili belirsizlik bütün takıma yansıyor. Brezilyalı oyuncu takımla idmanlara çıkıyor ama omuzundaki problem sebebiyle ilk 11'de görev yapması mümkün görünmüyor. Nihai kararını maç günü verecek olan Aykut Kocaman'ın sambacıyı her ihtimale karşılık maç kadrosuna alması beklenirken 10 numara pozisyonu için Alper ile Valbuena yarışıyor. Alper bir adım önde görünse de bu konu da defans kurgusuna göre kesinlik kazanacak.

AATIF'IN YERİ GARANTİ

Savunmada Isla ve Neustadter'in yeri garanti. Hasan Ali de İsmail'in yokluğunda alternatifsiz görev yapacak. Tek soru işareti uzun süreli bir sakatlıktan çıkan Neto'nun ilk 11'de oynayıp oynamayacağı. Aykut Kocaman, stoper tercihini Portekizliden yana kullanırsa Josef-Topal ikilisi bozulmayacak. Sağlam savunma hattının önünde Kocaman, Valbuena'ya şans tanıyabilecek. Topal'ın stopere geçmesi halinde ise Valbuena yedek soyunacak. Fransız yıldız, Gençlerbirliği karşısındaki başarılı performansına rağmen hamle oyuncusu olarak şans bekleyecek. Zira Aykut Hocanın, Aatıf'tan vazgeçmek gibi bir düşüncesi bulunmuyor.

Kaynak:Türkiye