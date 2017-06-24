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Fenerbahçe'den yüzyılın bombası İbrahimovic

Fenerbahçe yönetimi’nin, Türkiye’yi ayağa kaldıracak bir transfer için çalıştığı ortaya çıktı... Sarı-Lacivertliler’in başkanı, gözünü en yükseğe, 2 sezon önce de görüştüğü İsveçli’ye dikti. Hedef taraftarı tekrar havaya sokmak, tribün ve Fenerium gelirlerine tavan yaptırmak.

24 Haziran 2017 Cumartesi 03:57
Fenerbahçe'den yüzyılın bombası İbrahimovic

 Başkan Aziz Yıldırım, taraftarı tekrar havaya sokacak, hem stadı hem de Fenerium’u dolduracak formülü buldu: Zlatan Ibrahimovic... Son olarak Manchester United’ta oynayan İsveçli dünya yıldızı için Sarı-Lacivertliler’in çok gizli bir çalışma yürüttüğü ortaya çıktı. Yıldırım’ın planı, bonservisi olmayan Ibrahimovic’e 1 sezon Fenerbahçe forması giydirmek ve sadece Türkiye’de değil, dünyada bile gündeme damga vurmak.

'Sadece Fener’e gelirim’

Başkan Yıldırım, 2 sezon önce, yani Van PersieNani ve Kjaer gibi flaş isimleri transfer ettiği dönemde Ibrahimovic için de bir açıklama yapmış ve “Menaceriyle görüştük. Türkiye’de oynarsa sadece Fenerbahçe’de oynayacağını söyledi. Hatta bu transfer döneminde başka bir Türk takımına giderse bana 10 milyon Euro vereceğini bile söyledi” ifadelerini kullanmıştı.

RVP’nin maliyeti Ibra’ya

İsveçli yıldız, Manchester United’ta yıllık 20 milyon Euro (Yaklaşık 80 milyon TL) gibi bir rakama oynuyordu. Ancak şu ana kadar kendisine ulaşan tekliflerin bu seviyede olmadığı biliniyor. Bu durumda yaşadığı ciddi sakatlığın da etkisi var. FenerbahçeRVP’nin gitmesi durumunda maaş bütçesinde yaklaşık 7.5 milyon Euro’luk (30 milyon TL) bir rahatlama yaşayacak. Başkan, Ibrahimovic için geri kalan rakamı da tribün ve mağaza gelirleriyle tamamlamayı planlıyor.

Kaynak:Fanatik

Haber Tarihi: 24 Haziran 2017 Cumartesi 03:57
  1. Fenerbahçe
  2. ibrahimoviç
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