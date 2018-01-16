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Fenerbahçe'den yılın transfer takası Emre Mor'a karşılık Ozan Tufan

Fenerbahçe'den,Celta Vigo'ya flaş Ozan Tufan teklifi geldi.

16 Ocak 2018 Salı 13:02
Fenerbahçe'den yılın transfer takası Emre Mor'a karşılık Ozan Tufan

Ozan Tufan’ı zarar etmeden elden çıkarmak ve ezeli rakiplerine kaptırmamak için her yolu deneyen Fenerbahçe’den bir hamle daha geldi… Öncelikle Aziz Behiç’e karşılık Bursaspor’a önerilen genç oyuncu bu kez de Emre Mor’a karşılık Celta Vigo’ya teklif edildi.

İspanyol ekibine yapılan teklifte, 2 oyuncunun 1.5 yıllığına yer değiştirilmesi önerildi. Bu sayede oynadıkları takımlarda kendilerini gösteremeyen iki oyuncunun da ikinci bir şansı kullanmalarının önünün açılması teklifi yapıldı. 1.5 yılın sonunda iki oyuncunun göstereceği performans üzerinden yeni bir görüşme yapılması ön görüldü.

Kaynak:Fotospor

Haber Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 13:02
  1. Fenerbahçe
  2. Ozan Tufan
  3. Emre mor
  4. Celta Vigo
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