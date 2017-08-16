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Fenerbahçe'den yılın transfer bombası Aboubakar

Hücum bölgesine bir transfer daha yapmak isteyen F.Bahçe, eski Beşiktaşlıyı 1 yıl kiralamak için 3 milyon Euro’yu gözden çıkardı.

16 Ağustos 2017 Çarşamba 10:22
Fenerbahçe'den yılın transfer bombası Aboubakar

Forvete Roberto Soldado’yu transfer eden Fenerbahçe yine de bu bölgeye bir takviye daha yapmak istiyor. Sarı-lacivertlilerde Fernandao’dan Aykut Kocaman pek bir şey beklemezken Robin van Persie’nin de ilerleyen yaşı ve bir türlü geçmek bilmeyen formsuzluğu can sıkıyor.

Bu nedenle bir hamle yapmak isteyen F.bahçe’de gündemdeki isim ise bir kez daha Vincent Aboubakar. Geçen sezon kiralık oynadığıBeşiktaş’tan ayrılarak Porto’ya geri dönen Aboubakar sık sık takımında kalmak istediğini söylese de F.Bahçe’nin Porto’nun kapısını 3 milyon Euro’luk kiralama teklifiyle çalmaya hazırlandığı öğrenildi.

Kaynak: Sampiy10

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2017 Çarşamba 10:22
  1. aboubakar
  2. Fenerbahçe
  3. Beşiktaş
  4. Porto
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