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Fenerbahçe'den yılın transfer bombası

Forvete en az iki transfer yapmak isteyen Fenerbahçe, Manchester City’den Wilfried Bony’yi bitirmeye çok yakın. City ile kiralama konusunda anlaşmaya varıldı. Oyuncuyla da, senelik 3.5 milyon Euro (14 milyon TL) karşılığında el sıkışıldı.

13 Temmuz 2017 Perşembe 10:25
Fenerbahçe'den yılın transfer bombası

Önümüzdeki sezon Süper Lig’de şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen Fenerbahçe, forvet pozisyonuna mutlaka transfer yapmak istiyordu. Kolu kırılan Fernandao’nun ne zaman tam olarak hazır hale geleceği belirsizliğini korurken, teknik direktör Aykut Kocaman’ın iki forvet istediği öğrenildi.

İşte bu doğrultuda birçok isimle temasa geçen Sarı-Lacivertliler’de flaş bir gelişme yaşandı. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City’de bonservisi olan ve geçen sezonu Stoke City’de kiralık olarak geçiren Wilfried Bony’nin transferinde büyük bir aşama kaydedildiği öğrenildi. City’de teknik direktör Pep Guardiola’nın yeni sezonda da düşünmediği Bony için Fener’in, kulübüyle kiralık anlaşmasına vardığı, oyuncuyla da el sıkıştığı belirtildi.

Kiralama 1.5 milyon Euro (6 milyon TL)

28 yaşındaki forvet için senelik 3.5 milyon Euro (14 milyon TL) veren Kanarya’nın, City’ye de 1 sezonluk kiralama parası olarak 1.5 milyon Euro (6 milyon TL) önerdiği bildirildi. Tarafların, son pürüzleri halletmek için görüşmelerini sürdürdüğü ve en kısa zamanda ortak noktanın bulunacağı ifade edildi. Fildişi Sahilli oyuncu, geçen sezon sakatlığı sebebiyle Stoke’da sadece 11 maça çıkmış ve 2 gol atmıştı. Ancak tecrübeli forvet, hem güçlü fiziği hem de bitirici vuruşlarıyla tam da Kocaman’ın istediği tarzda bir oyuncu konumunda yer alıyor.

Kaynak:Fanatik

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2017 Perşembe 10:25
  1. Wilfried Bony
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