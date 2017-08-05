Fenerbahçe'den yılın transfer atağı Talisca

Fenerbahçe Talisca'nın transferi için Benfica'nın kapısını çaldı.Sarı - lacivertli yöneticilerin Benfica kulübüne ' Beşiktaş Talisca'nın bu seneki kiralama bedelini ödedi mi?' sorusunu yönelttiği gelen bilgiler arasında.



Öte yandan Benfica’nın Siyah – Beyazlılar’dan ödeme alamadığı için Brezilyalı futbolcuyu geri çağırdığı iddia edilmişti ancak Beşiktaş’ın buna izin vermeyeceği ve böyle bir durumun söz konusu olmayacağı, Siyah – Beyazlılar’ın gerekirse konuyu FIFA’ya taşıyabileceği kaydedildi.



Portekiz ekibinin evrağı geç yollamasında Talisca için yüksek teklif aldığı ancak ve Beşiktaş’ı aradan çıkartarak genç futbolcuyu satmak istediği ancak Beşiktaşlı kurmayların da bu konuda çalıştığı belirtildi.

Kaynak:Goalbien