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Fenerbahçe'den yılın bombası Luis Nani mi?

Fenerbahçe'den 8.5 milyon euro bonservis bedeliyle Valencia'ya transfer olan Portekizli yıldız Nani'yi tekrar transfer gündemine aldı.

15 Ocak 2018 Pazartesi 11:29
Fenerbahçe'den yılın bombası Luis Nani mi?

YENİAKİT.COM.TR- Fenerbahçe eski oyuncusu Nani'yi tekrar transfer gündemine aldı.Fenerbahçe'den 8,5 milyon Euro'ya Valencia transfer olan fakat İspanya'da beklentileri karşılayamayan İtalya'nın Lazio takımına kiralık olarak gönderilen Luis Nani kadrosuna tekrar katmak istediği iddia edildi. Van Persie'nin takımdan ayrılmasından sonra büyük bir maliyetten kurtulan ve Aziz Yıldırım'ın takımın tekrar havaya girmesi için yeni bir transferin şart olduğunu yakın çevresine söylerken bu ismin Luis Nani olduğu öğrenildi. Aykut Kocaman'ın da her ne kadar transfer yapmayacağız açıklamalarına rağmen 31 yaşındaki yıldız futbolcuya onay verdiği ortaya çıktı. Fenerbahçe kurmaylarının önümüzdeki günlerde İspanya'ya bir çıkarma yapması bekleniyor.

VALENCİA 10 MİLYON EURO İSTİYOR !

Bu sezon Lazio'da sadece 9 maça çıkan ve Lazio'da mutsuz olduğu öğrenilen Portekizli futbolcununda tekrar Türkiye'ye dönmek istediğini yakın çevresine söylediği öğrenildi.Lazio'nun sezon başında Valencia'da satın alma opsiyonlu kiraladığı ancak bonservis bedelinin yüksek olması ve Valencia'nın bir indirime gitmeme kararı almasından sonra İtalyanların bu transferden vazgeçtiği iddia edildi.

Kaynak:Yeniakit

Haber Tarihi: 15 Ocak 2018 Pazartesi 11:29
  1. Luis Nani
  2. Portekizli yıldızı Luis Nani
  3. Fenerbahçe
  4. Valencia
  5. Lazio
  6. Aziz Yıldırım
  7. Aykut Kocaman
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