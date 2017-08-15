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Fenerbahçe'den yılın bombası Luis Nani

Fenerbahçe'den 8.5 milyon euro bonservis bedeliyle Valencia'ya transfer olan Portekizli yıldız Nani, İspanya'da beklentileri karşılayamadı.Valencia Kulübü 30 yaşındaki oyuncuyu satış listesine çıkardı.

15 Ağustos 2017 Salı 11:07
Fenerbahçe'den yılın bombası Luis Nani

Fenerbahçe'den 8.5 milyon euro bonservis bedeliyle Valencia'ya transfer olan Portekizli yıldız Nani, İspanya'da beklentileri karşılayamadı.. Valencia Kulübü 30 yaşındaki oyuncuyu satış listesine çıkardı.Cadena Cope radyosunda ise sürpriz bir iddia ortaya atıldı.Fenerbahçeli yöneticilerin Villareal’le Soldado görüşmeleri yapmak için İspanya’ya geldiklerinde Valencia ile Nani için de görüşmeler yaptığını iddia etti. Nani Valencia formasıyla 26 maçta 5 gol atarken 8 de asist yaptı.

 
 

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 11:07
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