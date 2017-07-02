Fenerbahçe'den yılın bombası ''Dani Alves''

Valbuena, Mehmet Ekici ve Dirar'a imza attırarak kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe yönetiminin dünya yıldızı ile anlaştığı ileri sürüldü. Müthiş iddia, İtalyan basını tarafından ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin, Juventus ile yolları ayıran ve eski hocası Guardiola'nın takımı Manchester City'ye transfer olacağı haberleri yayılan Dani Alves için devreye girdiği ileri sürüldü.

talyan basını, Fenerbahçe'nin Juventus ile yollarını ayıran ve bonservisi elinde olan Brezilyalı ünlü sağ beki renklerine katmaya hazırlandığını duyurdu. Tarafların 1+1 yıllığına anlaştığı iddia edildi. Operasyonu yönetici Ali Yıldırım'ın yönettiği, Gregory Van der Wiel'in yerine getirilecek 34 yaşındaki efsane sağ bekle 1+1 yıllığına anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Hollanda basınında da yer alan haberde, Fenerbahçe'nin Alves'le 1 yıllık kontrat yapacağı, sözleşmeye 1 yıllık da opsiyon ekleneceği aktarıldı. ?Barcelona'dan ayrılarak geçtiğimiz sezonun başında Juventus'a 2 yıllık imza atan 34 yaşındaki yıldız, sözleşmesi bitmeden ayrıldığı Çizme ekibinde 33 resmi maçta 6 gol-6 asistlik bir performans sergiledi.

Kaynak:Fotomaç