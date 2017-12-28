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Fenerbahçe'den Vida açıklaması! 'Ahlaksızlık örneği'

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Beşiktaş'ın yeni transferi Domagoj Vida ile ilgili ortaya atılan iddiaları yalanladı.

28 Aralık 2017 Perşembe 16:47
Fenerbahçe'den Vida açıklaması! 'Ahlaksızlık örneği'

Aziz Yıldırım'ın resmi siteden açıklaması;

Ntv Spor’da yayınlanan bir programda kulübümüzün, Beşiktaş'ın yeni transferi Domagoj Vida'nın transferi için sezon başında devreye girdiği ve oyuncu için 4,5 milyon euro gibi bir bonservis ücreti önerdiği iddia edilmiş; ardından konunun yalan olduğunu belirten açıklamamı kamuoyuyla paylaşmıştım.

Bahse konu iddia, aynı şahıs tarafından aynı programda, üstelik oyuncunun transferi gerçekleşmiş olmasına rağmen tekrar dillendirilerek 2 camia karşı karşıya getirilmeye çalışılmaktadır.

Daha önce de belirttiğim üzere Vida ilgili herhangi bir girişimimiz olmamıştır. Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetimi, herhangi bir girişimi veya faaliyeti olduğu takdirde bunu zamanı geldiğinde deklare ederek kamuoyuyla paylaşmaktadır. İddia sahibi şahıs, elinde konuyla ilgili kanıt veya belge varsa ve bunu kamuoyuyla paylaşması gerekmektedir. Aksi durum ahlaksızlık örneğidir.

Kamuoyunun bu tip yalan haberlere itibar etmemesini bir kez daha rica ederim.

Aziz YILDIRIM
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı

Haber Tarihi: 28 Aralık 2017 Perşembe 16:47
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